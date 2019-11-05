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الخليج 365:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده واجهت محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في يوليو/ تموز 2016، وتصدت للتهديدات الخارجية على نحو مغاير لما حدث في بلدان أخرى.
وتابع أردوغان، خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، “أعلم جيدا أنه خلال المحاولة الانقلابية في ليلة 15 يوليو/ تموز، كان الجميع ينتظرون بحماس أن ينجح الانقلاب” وفقا لوكالة الأناضول.
وأشار إلى أنه “لم يتردد البعض في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية في إظهار دعمهم للانقلابيين حتى دون الانتظار لصباح اليوم التالي”.
وأضاف أنهم “ظنوا أن تركيا ستنهار بمثل هذه الأحداث كما حدث في ليبيا وسوريا ومصر، ولأنهم أحبطوا أمام عزيمة الشعب التركي اصبحوا أكثر عدوانية ووقاحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان عن محاولة الانقلاب الفاشلة ضده: تركيا ليست مصر أو ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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