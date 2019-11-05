إيران تحذر السعودية وتوجه لها دعوة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد حسين جابري أنصاري، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، أن “استمرار حرب اليمن لا يخدم مصالح السعودية وحلفائها، بل أن تداعيات استمرارها ستضر بمصالح وأمن السعودية على الأمد البعيد أيضا”

واعتبر أنصاري، في تصريحات مع صحيفة “اعتماد”، أن “حرب اليمن وصلت إلى طريق مسدود ولا تحقق مصالح السعودية”، قائلا: إن “استمرار عمليات التدمير الواسعة للبنية التحتية وارتكاب المجازر البشعة إضافة إلى تفشي المجاعة في اليمن ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية وأمنية على السعودية على الأمد البعيد”.

وأضاف: “استمرار حرب اليمن لا يخدم المصالح الآنية للسعودية وحليفاتها التي أطلقت هذه الحرب بل أن تداعياتها ستضر بالمصالح والأمن القومي للسعودية على الأمد البعيد، معربا عن أمله باستمرار التحرك باتجاه العقلانية لإنهاء هذه الحرب العقيمة والعبثية والمهددة لأمن واستقرار المنطقة”.