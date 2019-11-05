أمير قطر يوجه رسالة حاسمة إلى إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل عادل لقضية فلسطين “مجرد سراب”.

جاء ذلك خلال خطابه، أمام مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد الثامن والأربعين، بحسب صحيفة “الشرق” القطرية.

وأكد الشيخ تميم أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

كما جدد رفض قطر للقرار الإسرائيلي الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية طالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، لوقف “مخططاتها الاستعمارية”.

وطالبت الوزارة من سفارات دولة فلسطين وبعثاتها لدى الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة، ضرورة التحرك السريع تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأى العام فيها لـ”فضح أبعاد التصعيد الاستيطاني الراهن، ومخاطر قرارات وأوامر المصادرة العسكرية لابتلاع آلاف الدونمات فى طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.