سفيرة أمريكا تكشف عن أسرار بشأن المكالمة التي قد تسبب في عزل ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، أسرار لأول مرة بشأن المكالمة التي قد تكون سببا في عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكيف أنه وجه لها تهديدات قوية لأنها وقفت ضده.

ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تقريرا حول الشهادة السرية، التي تقدمت بها يوفانوفيتش، إلى لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب الأمريكي، بشأن الانتهاكات التي قام بها ترامب، واستعانته برئيس أوكرانيا للتخلص من منافسه الديمقراطي في الانتخابات ونائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

وقالت يوفانوفيتش في تصريحاتها لمجلس النواب، إنها تلقت تهديدات مباشرة، وقال لها البعض: “احم ظهرك، فترامب غير راض عنك، ويمكن أن يحدث لك أمور كثيرة سيئة، لو استمريت على نفس النهج”.

وخلال جلسة الشهادة التي استمرت لنحو 9 ساعات كاملة، روت التفاصيل والأسرار الكاملة، لما وصفتها بالفترة الكارثية، التي شن فيها رودي جولياني، محامي ترامب وعدد من حلفائها حملة ضغط واسعة النطاق عليها، والتي انتهت بإقالتها من منصبها مايو/أيار الماضي.

وقالت السفيرة الأمريكية: “قال لي مسؤول أوكراني صراحة، عند فتح عملية التحقيق مع جو بايدن ونجله، والضغط الأمريكي في هذا الاتجاه: احم ظهرك، هناك الكثير من يرغبون في إسقاطك”.

طريقة سافرة

وعلقت يوفانوفيتش على المكالمة التي أجراها ترامب مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قائلة: “شعرت بالدهشة والصدمة والفزع، عند سماعي نسخة تلك المكالمة، كيف يمكن أن يصف رئيس أمريكا سفيرة بلاده بالشخصية السيئة، وتمر بظروف صعبة”.

وتابعت: “لقد صدمت، كيف يشوه رئيس دبلوماسي في بلاده ويمثل بلاده بتلك الطريقة السافرة، أمام شخص أجنبي”.

وأوضحت أنه تم استدعائها من العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما شن جولياني حملة ضغط واسعة لدى المسؤولين الأوكرانيين للتحقيق في مزاعم فساد بايدن وابنه هنتر، ثم وجه الحملة ضدي بعدما رفضت الانخراط معه فيها.

​وتابعت قائلة: “جولياني كان يسعى بكل قوة للعثور على أي أدلة تضر بنائب الرئيس السابق جو بايدن، وكان يغلف كل ما يفعله بغموض غريب”.

واستمرت: “في نوفمبر أو ديسمبر الماضي، أبلغني مسؤولون أوكرانيون بشكل واضح أن جولياني يتصل مع يوري لوتسينكو المدعي العام السابق في أوكرانيا، ولديه خطط ما يسعى لتنفيذها بشأن جو بايدن وابنه هنتر”.

واستطردت:

“قال لي المسؤولين الأوكرانيين بعدها: احم ظهرك، فجولياني وترامب لا يحبون طريقة تعاملك مع القضية، وربما يتطلعون إلى إيذاءك بطريقة ما”.

وقالت يوفانوفيتش إنها شعرت بأنها لا تستطيع اتباع هذه النصيحة كمسؤول حكومي غير حزبي.

وردت السفيرة الأمريكية على تساؤلات لجنة التحقيق، قائلة: “كنت شوكة في خاصرة خططهم بأوكراني، فعمدوا إلى فصلي”.

الدعم المفقود

وأضافت: “الحملة التي نظمها ترامب ضدي، شوهت سمعتي كسفيرة ذات مصداقية، أردت من وزير الخارجية مايك بومبيو أن ينتصر لي، ولكنه لم يصدر أي بيان”.

وكان مايكل مكينلي، كبير المستشارين السابق لوزير الخارجية مايك بومبيو، قد قال في التحقيق إنه أوصى بإصدار بيان دعم لماري يوفانوفتش سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى أوكرانيا، لكن قيل له إن بومبيو قرر “أن من الأفضل عدم فعل ذلك… في هذا الوقت”.

وأضاف وفقا للنص الذي نشرته لجان التحقيق في مجلس النواب “توقيت استقالتي كان نتيجة واقعتين أثارتا مخاوف بالغة لدي: تقاعس وزارة الخارجية، من وجهة نظري، عن تقديم الدعم لموظفي الخدمة الخارجية الذين شملهم تحقيق المساءلة، وثانيا بسبب ما يبدو أنه استغلال لسفرائنا في الخارج لدعم سياسات محلية”.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في تصويت “تاريخي” إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سبوتنيك