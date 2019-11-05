مدني والبدوي وجنقول يبحثون إعداد سياسات للصادر

بحث اجتماع موسع للمجلس القومي لتنمية الصادرات على المستوى الوزاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إعداد سياسات كاملة للصادرات ومعوقاتها.

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واستعرض الاجتماع الذي ضم أيضاً وزير المالية د. إبراهيم البدوي، وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله أبشر، وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، محافظ بنك السودان المركزي د. يحيى جنقول، رئيس اتحاد أصحاب العمل، رئيس غرفة المصدرين السياسات الخاصة برسم ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الصادرات، بجانب تقييم سياسات التجارة الخارجية والعمل على تنسيق السياسيات المالية والنقدية، بما يحقق تنمية الصادر، وكذلك تحديد معوقات تنمية الصادرات وتقديم الحلول اللازمة لها ودعم أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بتنمية الصادرات.

وقال وزير النصاعة في تصريح له عقب الاجتماع بحسب صحيفة الرأي العام، إن المجلس يهتم بزيادة عملية الصادر في السودان بجانب معالجة الخلل في الميزان التجاري، موضحاً أن الاجتماع أمن على إعداد سياسات كاملة للصادرات، مبيناً أن المجلس وقف على معالجة مشاكل الرسوم والجبايات ورفع كفاءة الميناء ومناقشة تجارة الأجانب، من أجل تعزيز عملية الصادرات بالشكل الذي يسهم في نهضة الاقتصاد القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)