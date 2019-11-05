زوبة طاشين.. إضافة “ناعمة” للشعر الغنائي

برزت الشاعرة زوبة طاشين خلال السنوات الأخيرة كاسم لامع في عالم الشعر والتلحين الغنائي، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تسهم بعدد وافر من الأعمال المبدعة للفنانين الشباب.

زوبة طاشين واصلت مسيرة الرائدات في الشعر الغنائي وانضمت إلى سمرقندية محمد وسحر ميسرة وسعادة عبد الرحمن اللائي قدمن عشرات من الأغنيات الناجحة في السنوات العشر الأخيرة بصوت عدد من المبدعين.

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أبرز الفنانين الذين تغنوا لزوبة طاشين عصمت بكري ومونيكا ومدثر الإمام وأمل جبرة ولمع اسم زوبة طاشين في الوسط الفني بعد مشاركتها كتابة أغنية “يا نسمة” مع الفنان الراحل علي إبراهيم اللحو التي قدمها الراحل لعصمت بكري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)