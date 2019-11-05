مصرع شخص واصابة اثنين في تبادل اطلاق نار بين همباتة ورعاة في البطانة

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان في تبادل لاطلاق نار بين رعاة همباتة في منطقة البطانة بولاية القضارف. Advertisements وقالت مصادر بحسب المجهر ان مجموعة من الهمباتة حاولت نهب مواشي رعاة كانوا يرتكزون بالقرب من المشاريع الزراعية بالمنطقة، بيد ان الرعاة كانوا يقظين وحاولوا منعهم، حيث قام الهمباتة باطلاق النار وردت مجموعة الرعاة مما ادى الى مصرع احد افراد الهمباتة وحاولوا سرقة عربة لاندكروزر تابعة للرعاة وتوجهوا ودونوا بلاغاً بقسم شرطة المقرح تحت المادة “130”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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