اتهام محاسب بخيانة الأمانة في أكثر من (3.6) مليارات جنيه

اتهمت محكمة جنايات كرري محاسباً وأمين مخزن بخيانة الأمانة في مبلغ (3.600) مليار جنيه، ووجهت ذات المحكمة اتهامات لآخر باستلام المال المسروق.

وجاءت حيثيات المحكمة بوجود بينة لاتهام المحاسب تحت المادة المتعلقة بخيانة الأمانة، واتهام الثاني تحت مادة استلام المال المسروق، وحددت المحكمة جلسة لسماع شهود الدفاع.

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وتشير الوقائع الأولية بحسب صحيفة الرأي العام، إلى أن الشاكي يمتلك غربالاً بالمنطقة الصناعية بحري، يعمل في غربلة البقوليات بأنواعها، فيما يعمل المتهم الأول لدى الشاكي محاسب وأمين مخزن منذ العام 2017، حيث قام الثاني بشراء محاصيل من المتهم الأول المفوض من الشاكي عبارة عن (تسالي).

وأثناء فترة عمل المتهم الأول مع الشاكي تم اكتشاف أشياء مفقودة وتم الجرد للمفقودات التي بلغت قيمتها (3.600) مليار جنيه، اتهم بها الشاكي المتهم الأول باعتبارها مسؤوليته ليتم تدوين بلاغ في مواجهته وبعد الفراغ منه أحيل للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)