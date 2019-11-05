مدعي جرائم دارفور يصدر أمر قبض في مواجهة (جبريل ابراهيم) و(19) من قياداته

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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أصدر المدعي العام لنيابة جرائم دارفور، محمد الفاتح طيفور، أمرًا بالقبض على رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم و(19) من قيادات حركته، بتهم تتعلق بالإرهاب والقوة الجنائية والنهب والخطف والقبض غير المشروع والاعتقال غير المشروع والامتناع عن تقديم المساعدة فضلا عن مواد تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب.
ووفقاً للمجهر، دون (18) من قيادات حركة العدل والمساواة، كانوا قد انشقوا عن الحركة الأم بقيادة محمد بشر، قبل أن يتم الهجوم عليهم في الحدود مع تشاد في مايو من العام 2013م بواسطة حركة العدل وقتل قائدهم وعدد من القيادات واسر الـ (18) لست سنوات في جنوب السودان قبل أن يستطيعوا الهرب والعودة للسودان بلاغاً لدى المحكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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