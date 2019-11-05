اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

 الشعبي يهدد بفتح بلاغات ضد الحزب الشيوعي بتهمة تدبير انقلاب مايو 69

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-نوفمبر-2019

0 مشاهدة

 الشعبي يهدد بفتح بلاغات ضد الحزب الشيوعي بتهمة تدبير انقلاب مايو 69

 

 

هدد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي تاج الدين بانقا، بفتح بلاغات ضد مجموعة من المحامين من بينهم منتسبين للحزب الشيوعي السوداني بتهمة مشاركتهم التدبير في انقلاب مايو 1969، رداً على تدوين بلاغات في مواجهة قيادات تابعة لحزبه ضمن قائمة شملت قيادات في حزب المؤتمر الوطني بتهمة تقويض النظام الدستوري في 30 يونيو 1989

 

 

 

وقلل بانقا من اهمية البلاغات حيث وصفها بالكيدية وأكد ان هناك بلاغات مفتوحة من مجموعة محامين من بينهم شيوعين تأتي في اطار الكيد السياسي ولا تقوم على بينة قانونية.

 

 

Advertisements

 

وقطع القيادي بالشعبي ان حزبه سيتعامل معها في الاطار القانوني والسياسي,مشيراً الى فتح بلاغ ضد انقلاب الشيوعيين في مايو 69 م، وقال “من حقنا ان نفتح بلاغاً في انقلاب الشيوعيين”.

 

 

 

 

وأشار الى ان قائمة الاتهام المقدمة ضد الحزب ضمت اسماء بارزة في المؤتمر الشعبي من بينهم ،ابراهيم السنوسي، وعلي الحاج، وان البلاغ غير قانوني لجهة ان القيادات مدنيون وليسوا عساكر والانقلاب عسكري.

 

 

 

وقال بانقا  بحسب المجهر، ان السنوسي في 30 يونيو دخل السجن وخرج بعد قادة الاحزاب الاخرى اما الحاج فقد قال انه كان خارج السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  الشعبي يهدد بفتح بلاغات ضد الحزب الشيوعي بتهمة تدبير انقلاب مايو 69 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا