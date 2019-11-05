صباحي.. حفل جديد بالخرطوم

يستعد الفنان معتز صباحي لحفل جماهيري جديد نهاية هذا الاسبوع بالخرطوم، وأكمل صباحي استعداده للحفل من خلال باقة من الاغنيات الجديدة اضافة الى اغنياته المعروفة. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة يذكر ان صباحي عاد مؤخراً للحفلات بعد انقطاع استمر طويلاً، قبل ان يعود مؤخراً عبر حفلات راتبة ضمن ليالي البروف الغنائية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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