الحلنقي يمنع شروق من ترديد اغنية (وطني)

قال الشاعر اسحق الحلنقي انه منع المطربة شروق أبو الناس من ترديد اغنيته “وطني البتكلم حنية”، وقال الشاعر الكبير انه منح الاغنية لشروق من قبل عشر سنوات، ولكنها لم تقدمها ولم تتكرم بالاتصال به لمعرفة مصيرها.

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اضاف وفقاً لآخر لحظة، انها بذلك تجنت على الاغنية حيث ظلت بين يديها لمدة تزيد عن العشر سنوات دون ان تهتم بها، الشيء الذي جعله يمنحها لفنانة اخرى ستقدمها قريباً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)