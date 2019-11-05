خطر محدق لابد من تلافيه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اشتهر السودانيون بين اقرانهم العرب بتجويدهم القراءة والكتابة وكان التلاميذ فى المراحل الاولية افضل حالا من الذين يسبقونهم عمرا ويدرسون فى مراحل متقدمة عليهم فى العديد من البلدان العربية .

وكثير من السودانيين ذهبوا لبلدان اخرى كمعلمين فكانوا بحق معلمين استفادت منهم تلك الشعوب وعرفوا فضلهم ومازال الكثير من ابناء تلك الشعوب يقرون لمعلميهم السودانيين بالفضل عليهم وانهم اصحاب التميز وان النجاح والتفوق مقرون بالجلوس امامهم فى الصف والتعلم منهم ، ولاينسى الناس الاعداد الكبيرة من السودانيين الذين عملوا كمعلمين فى اليمن وسلطنة عمان والسعودية ونالوا مكانة سامية فى نفوس هؤلاء القوم ويستحقون .

واليوم وقد كثر الحديث عن تدهور النظام التعليمى فى بلادنا وقد راى الناس بام اعينهم كيف ان مستويات التلاميذ اضحت متدنية جدا واصبح الطالب الجامعى الان لايحسن القراءة والكتابة فكيف بتلاميذ رابع وخامس وكيف نطالبهم بتحسين القراءة والكتابة ومعلميهم لايحسنون هذا الامر .

ونقرأ فى الأخبار ان دراسة علمية أجرتها وزارة التربية والتعليم في السودان، لمعرفة مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ الأساس، كشفت عن ضعف كبير وسط التلاميذ في أساسيات العلم “القراءة السليمة والكتابة الصحيحة”.

ونوه مدير المركز القومي لتدريب المعلمين، ياسر أبو حراز، إلى أن الدراسة بينت عن ضعف في مستوى التلاميذ في جانب القراءة والكتابة، واصفاً إن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج الدراسة “غير مرضٍ”.

وعزا في كلمته أمام ورشة تطوير مناهج اللغة العربية، حالة الضعف في القراءة والكتابة، لعدة أسباب أهمها اكتظاظ الفصول بالتلاميذ، ونقص الكتاب المدرسي، وضعف تأهيل وتدريب المعلم بجانب النقص في مراشد المعلمين.

وأكد أبو حراز على ضرورة الاهتمام بطرق تدريس تلاميذ الحلقة الأولى كونها الركيزة لبقية المستويات الدراسية.

انه خطر محدق يتهدد بلانا ولابد من العمل فورا على التصدى له والعمل على محاربته والا فنخشى ان ياتى اليوم الذى لن تستطيع فيه قرية كاملة من القراءة والكتابة .