التفوق اليمني .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت الجبهات على الترابين اليمنى والسعودى وكانت الغلبة لصالح اليمنيين ورجحت كفتهم اذ انهم حسموا المواجهات المباشرة على الارض بل انتقلوا من وضع الدفاع عن بلدهم ومقابلة العدو فى ارضهم الى ملاحقته فى ارضه ، واضحت مدن الجنوب السعودى اليوم مهددة بعد ان تعطلت كثير من مظاهر الحياة فيها وشاهد العالم اجمع سقوط الاسرى بالمئات بل عشرات المئات على اكثر من جبهة انكسر فيها زحف الغزاة وولوا الدبر ، وراى العالم بيانا عيانا هروب الجنود السعوديين واخلاءهم مواقعهم وتخليهم عن الياتهم وعتادهم طلبا للنجاة ، ولم يبق للتحالف من جهة يعتبر نفسه متفوقا فيها غير سلاح الجو الامر الذى مكن قوات العدوان من شن الاف الطلعات الجوية وتم تدمير البلد بالكامل ومع ذلك لم تحقق السعودية وحلفاؤها عشر معشار الاهداف التى دخلت الحرب من اجلها ، ويوما بعد يوم يتضح جليا التفوق اليمنى الذى لم يكتف فقط بالمواجهات العسكرية المباشرة على الارض وفى الميدان وانما وقف العالم اجمع مذهولا من تطور القدرات الجوية اليمنية التى اتضحت فى الطيران المسير الذى نفذ هجمات نوعية دقيقة وضربات حاسمة وقوية لم يكن يدر بحسبان السعوديين والاماراتيين ولا حلفائهم ان هؤلاء الحفاة العراة الفقراء يمكن ان يشكلوا تهديدا خطيرا لهم ولا ان يقلقوا مضاجعهم لكن المجاهدين اليمنيين وبفضل الله تعالى وجهود المخلصين تفوقوا وارتفع شأنهم واصبح عدوهم ذليلا حقيرا.

ولايمكن الحديث عن التفوق اليمنى دون الاشارة الى النجاح الباهر لليمنيين فى اسقاط احدث انواع المسيرات والسيطرة عليها تماما وفى المقابل الفشل السعودى الذريع فى التصدى لطائرات اليمنيين المسيرة التى اخترقت اجواءهم من كل زاوية ووصلت الى اقصى نقطة فى العمق السعودى وضربت مواقع هامة وحساسة جدا ومازال النفط السعودى متأثرا سلبا.

اننا نشهد الان بلا شك بداية النهاية للسعودية فى نسخة محمد بن سلمان ووالده ان لم نقل نسخة ال سعود ككل ونتمنى ان يتم الفرج عن الشعب فى السعودية واليمن .