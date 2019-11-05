معا سنحمي بلدنا من خطر الارهاب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان نشطت بعض الجماعات الارهابية فى العمل بغرب وشمال وشرق افريقيا والخطر يتهدد بلدنا خاصة مع تضافر انباء عن تسرب بعض العناصر الارهابية الى السودان مستغلة

ضعف وهشاشة العديد من البلدان مثل ليبيا وتشاد ونيجيريا والنيجر ومالى والصومال التي اصبح لها فيها وجود كبير وظلت بالسودان بعض الجيوب التي تغذي هذا الارهاب.

ومن الجماعات الارهابية الخطرة التي اصبحت تشكل خطرا وشيكا علي البلاد جماعة بوكو حرام وهى امتداد للقاعدة ، وهناك اقاويل راشحة هنا وهناك عن تكونها اصلا بالسودان ابان وجود اسامة بن لادن ، وبغض النظر عن ظروف ومكان نشأتها الا انها شكلت صداعا دائما لغرب افريقيا ككل، واليوم تضافرت تقارير صحفية عن تسلل بعض عناصرها الي السودان مع مايعيشه من هشاشة في اوضاعه السياسية خاصة بعد ثورة شعبية اقتلعت نظامه السابق واحدثت هيكلة واسعة في مختلف قطاعات الدولة ولاي متابع ان يتخيل حجم الاضرار السياسية والمادية والبشرية والنفسية والامنية التي يمكن ان تصيب وضع بهكذا هشاشة في السودان بما يشكل خطرا حقيقيا وهو امر يستوجب الوقوف عنده واستدعاء كافة مقومات وامكانات البلاد للحد من آثاره لاسمح الله ، لهذا تجد الدعوة التي انطلقت من كثير من المهتمين بتكوين لجنة امنية كبيرة لمواجهة التهديد الذى اصبح جديا ، وشرعت في تكوين هذه اللجنة من الجهات الامنية وقوات الدعم السريع التي لها باع طويل وتجربة احترافية في تحجيم مثل هذه المخاطر التي تهدد البلاد وعلي رأسها ظاهرة الارهاب .

الجميع الان يرون ان الحل الناجع في مجابهة هذه الظاهرة هو لجنة امنية مختلطة من قوات الدعم السريع والجهات الامنية المختلفة والتعامل مع مخاطر هذه الجماعات بصورة اكثر جدية ومسؤولية وحسم.

واجب كل فرد فى اى منطقة من السودان ان يحسم امر اى شبهة وخلية تحوم حولها الشكوك ويسعى فورا لابلاغ الجهات المختصة ولتتضافر جهودنا جميعا لحماية بلدنا واهلنا من خطر الارهاب.