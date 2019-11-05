أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق5نوفمبر2019م

الخليج 365 : كشف متعاملون فى تجارة العملة عن ارتفاع كبير في أسعار الدولار بالسوق السوداء خلال معاملات اليوم. وتم تداول الدولار بـ (٨٠) جنيهاً. وأبلغ تاجر عملة أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الارتفاع بسبب الطلب العالي على العملات الأجنبية مع قلة المعروض في السوق.وجري تداول الريال السعودي بسعر (٢١.٢٠٠) جنيهاً للشراء و(٢١.٥٠٠) جنيهاً للبيع، الدرهم (٢٢) جنيهاً للشراء و(٢٢.٢٠٠) للبيع ، وبلغ الاسترلينى (٩٥) و (٩٦) جنيهاً للشراء والبيع والدولار (78.٥٠٠) للشراء و(٨٠) جنيهاً للبيع واليورو (٨٥) جنيهاً للشراء (٨٦) للبيع المادة السابقة الشاعر اسحق الحلنقي يمنع شروق من ترديد اغنية (وطني) المقالة القادمة مدرب منتخب أوغندا يفجر مفاجأة بخصوص حارس الهلال

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