شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تسجيل صوتي لمقيم سوداني ، يزعم فيه أن رجل أمن قام بإيقافه وأراد مخالفته لارتدائه الجلابية السودانية . وخلال التسجيل الصوتي ، يقول السوداني أن رجل الأمن أعتبر ما يرتديه المقيم هو ثوب للنوم ، وأعفاه من تحرير مخالفة للذوق العام لكن بشرط ألا يرتديها مرة أخرى . فيما كشفت مصادر بحسب عكاظ ، أن التسجيل الصوتي مفبرك ، ولا صحة لتحرير مخالفات تخص الزي السوداني.

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كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة التسجيل الصوتي المتداول لمخالفة الجلابية السودانية للذوق العام واعتبارها ثوب نوم .! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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