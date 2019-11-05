سجن رئيس نادي وفاق سطيف بعد تعاقده مع مدرب الهلال السابق

الخليج 365 : قضت محكمة جزائرية بالسجن النافذ في حق رئيس فريق وفاق سطيف السابق حسان حمّار، بسبب تورطه في خيانة الأمانة والاحتيال والتزوير، وكذلك المشاركة في تبديد أموال شركة خاصة،وكشفت الإذاعة الجزائرية، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن قسم الجنح في محكمة سطيف شرقي البلاد، أصدر حُكماً يقضي بإدانة حسان حمار بثلاثة سنوات سجناً نافذة.وكان وفاق سطيف قد تعاقد مع مدرب الهلال السابق التونسي نبيل الكوكي. المادة السابقة لهذا السبب…الكاردينال يرفض سفر بويا الي قطر

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