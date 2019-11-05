لهذا السبب…الكاردينال يرفض سفر بويا الي قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض الكاردينال رئيس نادي الهلال سفر لاعب الهلال وقائده عبد اللطيف بويا الي قطر من أجل إجراء اختبارات مع نادي الميسمير القطري وطالب اللاعب بالانتظار حتى إكمال مباراة اهلي الخرطوم في الممتاز ومباراة المنتخب الوطنيأجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء أمس على ملعبه في أمدرمان الحصة التدريبية الأساسية إستعدادا لمواجهة الأهلي الخرطوم مساء الاربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز، وعرفت مناورة الهلال الأساسية مشاركة الكابتن عبد اللطيف بوي في التمرين الرئيسي. المادة السابقة مدرب منتخب أوغندا يفجر مفاجأة بخصوص حارس الهلال المقالة القادمة سجن رئيس نادي وفاق سطيف بعد تعاقده مع مدرب الهلال السابق

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