مدرب منتخب أوغندا يفجر مفاجأة بخصوص حارس الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فجر مدرب منتخب أوغندا الفرنسي سيباستيان ديسابر مفاجأة كبري حيث قرر إبعاد حارس الهلال اليوغندي الجنسية جمال سالم من مباراة المنتخب الأفريقية أمام بوركينا فاسو يوم الثالث عشر من نوفمبرالحالي وقالت مصادر ان المدرب الفرنسي قرر إبعاد سالم من كل مباريات المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا وبرى ديسابر ذلك بالمستوى الغير جيد للاعب في الفترة الماضية.

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