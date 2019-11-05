كليب “هدى عربي” بأديس أبابا يثير ضجة واسعة بمواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأت الفنانة السودانية الشعب الاثيوبي بأغنيتها الجديدة “حبيت أديس أبابا” التي أطلقتها في الأيام القليلة الماضية .

الأغنية وجدت الاستحسان و القبول من معظم المتابعين والفنيين بدولة اثيوبيا حيث وصفوه بالعمل الممتاز و الجميل , أما في السودان فقد انقسم المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومنتقد للفنانة الشابة .

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حيث وصف بعض المتابعين الفيديو كليب بأنه جميل ومتميز , و أعاب البعض من رواد مواقع التواصل والميديا في السودان أعابو طلة الفنانة الشابة حيث انتقدو طريقة رقص “هدى” ووصفوه بالرقص المعيب و أضافوا أنها أكثرت من الرقص والتمايل كما انتقدو طريقة لبسها ووصفوه بأنه “اولد فاشون” أي طريقة قديمة في اللبس .

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) بث التلفزيون الأثيوبي أغنية الفنانة هدى عربي (حبيت أديس أبابا) بعد أن تمت ترجمتها للغة الأمهرية، والأغنية صاغ كلماتها الشاعر محمود الجيلي الذي سبق وأن كتب لها أغنيتها ذائعة الصيت (الحب هدا).

هدى عربي شاركت في حفل اجتماعات الملتقى السوداني الأثيوبي الذي اختتم أعماله أمس الأول، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.