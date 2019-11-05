بالصورة.. الفنانة نانسي عجاج تطمئن جمهورها على صحة إبنها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة نانسي عجاج مع ابنها الذي تعرّض للضرب وإصابته ببعض الخدوش أثناء تواجده في المدرسة التي ظهرت في فيديو يتهجّم من خلاله أحد أولياء الأمور على طلابها، حيث انهالت الأسئلة للاطمئنان على صحة نجلها الذي كان ضمن طلاب المدرسة المُعتدى عليهم.

من جانبها، سارعت الفنانة نانسي عجاج بكتابة بوست على صفحتها الرسمية بـ”الفيس” لتطمئن كل من سأل عن صحة نجلها قائلةً: (ما حبيت أكتب عن موضوع مدارس على أمل إنو مافي زول يقلق أو الموضوع يكبر في السوشيال ميديا.. لكن يبدو أنّ القلق حصل “أوريدي”.. عموماً معظمكم شاف الفيديوهات.. والمؤكد أنّه تم اعتقال ما ظهر في الفيديوهات من أفراد الأسرة الغريبة دي وإنو “أركماني” بخير وفي البيت “أمس اطمأنينا عليه وعملنا جيك أب في المستشفى” وما جاتو حاجة بس مشخبت كلو، لكنه لا يرضى الحقارة ح أقول شنو مثلاً أنا ذاتي ما برضاها.. شُكراً لكل من كتب وسأل أو تواصل والقصة لها ما بعدها)، بحسب صحيفة السوداني.