توقف شركتي ألبان عن البيع..وتوقعات بزيادة عامة في السلع

الخليج 365 :

تشهد السلع الاستهلاكية استقراراً ملحوظاً في الأسعار، وقال تجار لـ(السوداني) أمس، إن الوفرة وضعف القوى الشرائية ولدا استقراراً نوعا ما في الأسعار، وكشف تجار عن توقف شركتي ألبان مجففة عن البيع للأسواق لإرهاصات بالزيادة في السعر بعد ارتفاع سعر الصرف.

وقال تاجر سلع استهلاكية أحمد محمد لـ(السوداني) أمس، إن كافة أسعار السلع المحلية والمستوردة تشهد استقراراً ملحوظاً في الأسعار رغم ارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن الارتفاع المتسارع في الدولار ربما يؤثر على الأسعار فيما بعد، كاشفاً عن توقف شركتي ألبان عن بيع منتجاتهما لتغيير الأسعار، مبيناً أن هنالك استقراراً في أسعار الصوابين وسعر كرتونة صابون الغسيل استقرت في (272) جنيهاً لوزن (170) جراماً أما سعر القطعة الواحدة (10) جنيهات، فيما استقر صابون البودرة عبوة (5) كيلو في (220) جنيهاً واستقرت كرتونة لبن الوادي عبوة (2) وربع في(1,628) جنيه أما سعر الكيس فقفز إلى (580) جنيهاً وسعر زيت يارا (110) جنيهات لعبوة (1) لتر، لافتاً لتراجع الشراء وركود السوق وانعدام الكاش.

وأضاف تاجرسلع بشرق النيل فضل حجب اسمه بالسوق العربي حالياً أن أسعار السلع تشهد ثباتاً واستقراراً، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد ضعفاً في القوى الشرائية، متوقعاً زيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة وقال إن سعر زيت الفول عبوة (36) لتراً استقر في( 1,400) جنيه أما الزيت الأبيض (1,550) جنيهاً واستقرت العبوات الصغيرة عبوة (9) لترات في سعر (450)جنيهاً.

وأوضح أن هنالك استقراراً في سعرباكت دقيق سيقا (10) كيلو في (400) جنيه أما سعر الكيلو ما بين (50-45) جنيهاً و تراجع سعر شاي الغزالتين عبوة (450)جراماً لـ (165) جنيهاً بدلاعن (170) جنيهاً ، أما سعر السكر المستورد زنة (50) كيلو فاستقر في (1,600) جنيه ، وتوقع زيادة في الألبان بعد أن توقفت الشركات عن البيع وزيادة جديدة في أسعار السلع عموماً بسبب ارتفاع سعر الصرف.