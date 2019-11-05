“كاشا” سيعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن حزبه الجديد

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements ينشط الوالي الأسبق القيادي السابق بالمؤتمر الوطني د. عبد الحميد موسى كاشا وآخرون في ترتيب أوضاع حزبهم الجديد. كاشا سيعقد مؤتمراً صحفياً في مقبل الايام للإعلان عن الحزب الجديد الذي اختار له اسم “التنمية القومي” الحزب الجديد استقطب قيادات من الوطني بولاية النيل الأبيض.. وهي آخر ولاية عمل فيها كاشا قبل إعفائه، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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