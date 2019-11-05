قميص “حمدوك” يلفت الأنظار

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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لفت رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الأنظار عندما هبط بمطار مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أمس وهو يرتدي قيمص بـ(نص أكمام).. مظهر حمدوك بلباس عادي في زيارة رسمية بل هي الأولى له ولائياً كان محل نقاشات.. وذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.. البعض عد الأمر تواضعاً وزهداً.. بينما آخرون رأوا أن الزيارة رسمية وكانت تتطلب التقيد بالبروتكول.
“حمدوك” درج في مناسبات عدة ارتداء أقمصة (نص كم).. آخرها في ختام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء حكومته بأم حراز وقبلها عند تفقده المتضررين من السيول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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