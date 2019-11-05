وزير الإعلام : لست معنياً بتغيير القوانين أو إيقاف صحيفة

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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أَكّدَ وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، عَدم اتّجاهه لتغيير القوانين اﻹعلامية أو إيقاف أية صحيفة عن العمل، وقال لمصادر، إنّ مُراجعة هذه القوانين والسياسات ستُترك للخُبراء والأكاديميين لوضع الأُسس الصحيحة ولتحقيق تطلُّعات المرحلة ومُواكبة التغيير.
وخاطب فيصل بحسب صحيفة الصيحة أمس، ورشة عمل حول إطلاق مشروع مُراجعة سياسات وقوانين قطاع الإعلام بالسودان، نظّمتها وزارته بالتعاون مع السفارة البريطانية ومنظمة (اليونسكو) مكتب الخرطوم، وقال إنّ هَدَف إطلاق المشروع الاستعانة بالخبراء لوضع استراتيجية ومُراجعة السياسات الإعلامية للخروج بها من الواقع المأزوم لواقع أكثر حرية في التّعاطي مع قضايا الإعلام.
وأضاف فيصل: “نعول على التدريب والتأهيل للإعلاميين، مع الاهتمام بقضايا السَّلام والتّحوُّل الديمقراطي”، وأكّد أنّ المرحلة الانتقالية تحتاج إعلاميين قادرين على مُراقبة الجهاز الحكومي ومُلاحقة الفساد والمُفسدين، وهذا بدوره يحتاج استراتيجية لتحقيق شعار الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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