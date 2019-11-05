صحة الخرطوم تُطالب بمُحاسبة المُتعدِّين على مُستشفى “علي عبد الفتاح”

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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طَالَبت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الجهات السيادية بالدولة ورئيس مجلس الوزراء ووالي الخرطوم المُكَلّف، بمُحاسبة مُرتكبي ما وصفته بالمُخالفات تجاه الأطباء بمُستشفى الشهيد “علي عبد الفتاح” بالدروشاب، بمُوجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، والمُحاسبة وفقاً للمادة (99) من القانون الخَاص باعتراض المُوظّف العَام أثناء قيامه بوظيفته، ووفقاً للمادة (103) الخَاصّة بتهديد المُوظّف العام.
وكان منسوبو إدارة المُستشفى تَعرّضوا لعُنفٍ لفظي وتَهديدات من قبل مَجموعاتٍ وَصفت نفسها بـ”لجان المُقاومة”، وقامت بطرد مدير المُستشفى أسامة عبد الهادي، وطَالبت بتغيير اسم المُستشفى إلى “الشهيد أحمد الخير”.
وأكّدت الوزارة في بيانٍ أمس بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الخطوة أدّت لحرمان المُواطنين من تلقي الخدمة، وطالبت بتوفير الحماية للعاملين أثناء قيامهم بواجبهم، ووصفت ما حَدَثَ بأنّه عبارة عن شريعة الغاب، وعبّرت عن اعتذارها وأسفها لإدارة المستشفى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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