تكريم (كنداكة) الجزيرة في قطر

كرمت قناة الجزيرة الاعلامية السودانية ميادة عبده، بعد برزت في تغطيتها للثورة السودانية بمهنية كانت محل اشادة ادارة القناة بها.

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وجاء التكريم ضمن احتفالات قناة الجزيرة بمناسبة الذكرى “23” على انطلاقة بثها.

وقالت ميادة بحسب آخر لحظة انه من المبهج حقاً ان تتزامن السنة الخامسة لها في قناة الجزيرة مع تغطيتها للملف السوداني والثورة في السودان. وهي تجربة كانت فريدة على كل المستويات وتعني لها كسودانية الكثير، كما ان الثقة التي منحتني اياها المؤسسة في هذا الحدث التاريخي الكبير والمفصلي كانت نقطة تحول مهمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)