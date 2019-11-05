فرق مباحث وشرطة لتنفيذ أوامر قبض وتفتيش في قضايا فساد وانتهاكات

كشف النائب العام تاج السر علي الحبر، عن تكوين فرق وأتيام من المباحث وقُوّات الشرطة، لتنفيذ أوامر قبض وتفتيش للتحري والتحقيق في قضايا وجرائم الانتهاكات كافة، المتعلقة بالقتل والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والتعذيب، بجانب القتل خارج نطاق القانون.

وقال الحبر خلال لقائه بحسب صحيفة الصيحة أمس، مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة عادل بشاير، إنّ المرحلة تتطلب تَضَافُر وتكامُل جميع أجهزة الدولة خاصّةً بين النيابة العامة والشرطة، والاستفادة من إمكانَات الشرطة، ما يستدعي وجود الشرطة في اللجان كافة، التي كوّنها النائب العام والتي سيكوِّنها لاحقاً.

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من جانبه، تعهّد بشاير بتوفير فرق المباحث وقوات الشرطة لإنفاذ الأوامر والإجراءات القانونية، وقال إنّ كل إمكانَات الشرطة مُتاحة، ودعا النائب العام لزيارة المعامل والأدلة الجنائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)