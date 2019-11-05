نازحون بشمال دارفور لـ”حمدوك”: “لا نُريد زيارات وإنما أفعالاً”

حَمَلَ نازحون بمعسكري “أبو شوك والسلام” بولاية شمال دارفور أمس، لافتات مُناهضة لزيارة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للولاية والتي وصلها أمس.

واعتبر نازحون، أنّ حكومة حمدوك لم تأتِ بجديدٍ، وقالوا: “نريد فعلاً حقيقياً وليس زيارات ولقاءات”، وأكدوا استمرار الاغتصاب والقتل بولايات دارفور، وأشاروا لانعدام الأمن والاستقرار الذي ينشدون.

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وانقسم الشارع في شمال دارفور قبل موعد الزيارة بين مُؤيِّدٍ لها وآخر رافض، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)