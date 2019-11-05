سوار الدهب يحشد (الكروانات) لحفل الراكوبة

اختتم المطرب الشاب مامون سوار الدهب بروفاته الخاصة التي يستعد عبرها لحفله القادم بمنتجع الراكوبة. Advertisements وحرص مامون بحسب آخر لحظة على توثيق البروفات عبر الصور، ونشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع رسالة ناشد فيها جمهوره المعروف باسم “الكروانات” بحضور الحفل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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