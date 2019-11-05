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أحمد الصادق يدشن مسرح نادي الضباط

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Samira Yousif 0 تبليغ

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أحمد الصادق يدشن مسرح نادي الضباط

 

في تطور مفاجئ أعلن الفنان الشاب احمد الصادق عن تحويل حفله القادم مساء الخميس 11 نوفمبر الحالي من المسرح القومي بام درمان الى مسرح نادي الضباط بالخرطوم.

 

 

 

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وقالت آخر لحظةأن هذا الحفل يعتبر، هو الاول بنادي الضباط في عهد الحكومة الجديدة.

 

 

 

الصادق الذي يحظى بجماهيرية كبيرة سيقدم خلال الحفل مجموعة من الاغنيات الجديدة التي تجمعه بكبار الشعراء والملحنين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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