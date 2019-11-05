دراسات لزيادة سعات قنوات الري بالجزيرة

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت ادارة مشروع الجزيرة عن اجرائها دراسات فنية مبكرة لزيادة سعات قنوات الري الخاصة بمحصول القمح الذي سيتم زراعته في مساحة “400” الف فدان، وقال محافظ المشروع المهندس عثمان سمسماعة، ان ادارة المشروع قامت بترحيل التقاوى من المخازن وتسليمها للمزارعين. Advertisements وبين ان البنك الزراعي والشرطات قاموا بتوفير التمويل والمبيدات والاسمدة لكافة المحاصيل الشتوية. وأشار بحسب آخر لحظة الى ان عملية ري محصول القمح ستبدأ منتصف شهر نوفمبر الجاري. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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