فيفي عبده بإطلالة عجيبة تحدث ضجة على مواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أحدثت الفنانة المصرية، فيفي عبده، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بشكل مغاير تمامًا لما اعتادت أن تظهر به أمام جمهورها. وخضعت فيفي عبده لجلسة تصوير لصالح النسخة العربية من مجلة “فوغ” الفرنسية، والتي ظهرت فيها بإطلالات متنوعة ومختلفة، تجمع بين الأناقة والفخامة. كما حرصت فيفي عبده في الصور الجديدة على وضع ماكياج هادئ غير مبالغ فيه. واختارت المجلة العالمية فيفي عبده كإحدى الشخصيات في عددها للسعادة. وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة فيفي عبده الجديدة، إذ شكك البعض في أن تكون هي بسبب تغير ملامحها، بينما كتبت مغردة: “ما أعرف لكن وقفتها وتعابيرها وأناقتها شيء بصري رهيب وله هيبته وقيمته بشكل غريب وجميل”. فيما شبه أخد المغردين فيفي عبده بإطلالتها الجديدة أنها تشبه نجم المصارعة العالمي “أندرتيكر” (الحانوتي). وعلى هامش جلسة التصوير، أكدت فيفي عبده للمجلة إنها لا تفرض فنها على أي أحد، وقالت: “لا أفرض فني على الناس.. أثق بنفسي وبفني.. من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتي وأن لا يتصفح حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي”. وواصلت: “يرونني امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضر أحدا، لا سيما وأن الشباب يسري في دمي”. وأضافت: “لا أصدق أنني في هذا السن! دعينا نسأل الجمهور عن عمري!! الجميع يعطيني عمرا أصغر مما أنا عليه في الحقيقة.. أنا امرأة طيبة وعفوية وطبيعية وهذا ينعكس على شكلي الخارجي، فأبدو أصغر سنا وأكثر شبابا”.