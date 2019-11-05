“3” مباريات قوية في الدوري الممتاز اليوم

الخليج 365 :

يسعى المريخ اليوم”الثلاثاء” عندما يستقبل بملعبه”الرد كاسل” نظيره الخرطوم الوطني جاهدًا لتحقيق نتيجة ايجابية تكون خير وسيلة لخوض غمار المنافسة بقوة على المراكز الامامية.

وحقق المريخ ست نقاط من مجموع تسع من ثلاث جولاتٍ خاضها بغرب البلاد الأسبوع الماضي، ما دعم من حظوظ الفريق ليتواجد في المرتبة الرابعة برصيد”13″ نقطة.

ويسود الضبابية مشاركة ثلاثة من لاعبي الفرقة الحمراء في مباراة اليوم بعدما انتهت فترتهم مع النادي في أكتوبر المنصرم.

ولم تتضح الصورة بخصوص تواجد كلاً من أمير كمال، التاج إبراهيم، محمد هاشم التكت في قائمة الفريق لمواجهة الخرطوم الوطني.

وتلقى”الأحمر” دفعة جديدة قبل ملاقاة الخرطوم الوطني بعدما عاد لاعبه التاج إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا.

وفي ظلّ الخيارات المطروحة أمام أبو عنجة ينتظر أنّ تشهد التوليفة تغييرات سواءً في القائمة الأساسية أو تغيير المراكز.

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ومن المنتظر انّ يخوض المريخ لقاء اليوم بتوليفة تضم كلاً من علي عبد الله أبو عشرين، التاج يعقوب، محمود أمبدة، عماد الصيني، حمزة داؤود، محمد الرشيد، محمد التكت، التش، رمضان عجب، خالد النعسان، وسيف تيري.

أمّا الطرف الآخر، الخرطوم الوطني يسعى إلى تحقيق النقاط كهدفٍ أساسي، لتحسين مركزه.

وقبل جولة اليوم، يملك الفريق الشهير بـ”الكوماندوز” في جعبته”6″ نقاط، حصدها من انتصارٍ وحيد، وتعادلٍ في ثلاث جولات، وبالمقابل خسارة وحيدة.

ونجح الخرطوم الوطني في تسجيل ستة أهداف، غير أنّ شباكه اهتزت في ست جولات ليحتل الفريق المركز الـ”13″ في روليت الدوري الممتاز.

وتعد الجولة ذات أهمية للمدرب الوطني إبراهيم حسين الذي تولى المهمة خلفًا للكابتن خالد هيدان الذي غادر بالإقالة.

وفي مباراة ثانية، يحلّ هلال الفاشر”6″ نقاط، ضيفًا على نظيره هلال الأبيض”12″، فيما يلاعب أهلي شندي”14″، ضيفه أهلي عطبرة”2″.