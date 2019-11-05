ساديو ماني: محمد صلاح مجنون.!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وصف لاعب ليفربول ومنتخب السنغال، ساديو ماني، زميله في الفريق محمد صلاح بالمجنون. وقال ماني لصحيفة “فرانس فوتبول” الذائعة الصيت: “محمد صلاح لاعب مجنون. هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء”. وتابع ماني: “من دواعي سروري أن أتطور معه فنحن الاثنين نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة”. وتحدث ماني عن جيمس ميلنر، قائلا: “هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل”. وأكمل مازحا: “كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران للاعبين”. وتطرق ساديو ماني للحديث عن مدربه يورغن كلوب، واصفا إياه بـ”الأب”. يذكر أن ليفربول يستضيف، مساء اليوم الثلاثاء، جينك البلجيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال. سبوتنيك
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