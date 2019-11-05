الهلال يرصد جوهرة جديدة تمهيداً للتعاقد معها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم”الموقع” أنّ الهلال دخل في مفاوضاتٍ مع لاعب الشرطة القضارف عوض طلبة للتعاقد معه في فترة الانتدابات المقبلة. وكشف مصدر مطّلع عن أنّ اللجنة المكلّفة بملف التسجيلات في نادي الهلال أجرت اتصالاتٍ بمسؤولين في الشرطة القضارف لمعرفة إمكانية انتقاله إلى”القلعة الزرقاء” في الميركاتو الشتوي.ويقدّم لاعب الشرطة القضارف عوض طلبة مستويات لافتة مع فريقه في الموسم الحالي.يشار إلى أنّ الانتدابات الشتوية في السودان ستبدأ في يناير المقبل.

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