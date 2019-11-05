شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم عن الشروع في حل قضية تخطيط أقدم منطقة جنوبي الخرطوم.

وأعلن المدير العام والمكلف بالوزارة نصر الدين عثمان عقب اجتماعه أمس بممثلي مواطني جنوب الخرطوم عن تخطيط عدد( 5,454) قطعة سكنية لتوطين مواطني أحياء غبوش ومانديلا جنوب الخرطوم بناء على توجيهات نائب رئيس المجلس السيادي حميدتي ومتابعة عضو مجلس السيادة صديق تاور ووالي الخرطوم والذي سيصدر غداً قراراً بتكوين لجنة ديوانية لتخطيط جنوب الخرطوم.

وأضاف عثمان أنه إلى جانب هذه القطع فإن الوزارة تبحث في الجيوب الخالية جنوب الخرطوم لإيجاد قطع إضافية فضلاً عن تخطيط منطقة غرب مدينة الرشيد بجبل أولياء ومنطقة الفتح بمحلية كرري لذات الغرض

وبشر المدير العام بتوفير الخدمات كافة لمنطقة الفتح وإنشاء مدينة للحرفيين وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وعبر ممثل منطقة جنوب الخرطوم عن تقديرهم للجهود السيادية وجهود ولاية الخرطوم لاستئناف العمل في التخطيط وتجديد ترحيب المواطنين بهذه الخطوة المباركة. المادة السابقة برأسمال (200) مليون جنيه….إتفاق لتكوين شركة تأمين للمشاريع المروية الأربعة المقالة القادمة الهلال يرصد جوهرة جديدة تمهيداً للتعاقد معها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تخطيط جنوب الخرطوم وتخصيص( 5,454) قطعة سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.