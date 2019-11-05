برأسمال (200) مليون جنيه….إتفاق لتكوين شركة تأمين للمشاريع المروية الأربعة

الخليج 365 : كشف رئيس مجلس إدارة جمعيات المنتجين بمشروع السوكي الزراعي بكري محمد توم عن الاتفاق مع المشاريع المروية الأربعة (الجزيرة, الرهد, السوكي, حلفا) على تكوين شركة تأمين عام برأسمال يبلغ 200 مليون جنيه يدفع وسيتم الاكتتاب قريباً بدفع مبلغ 40 مليون كبداية للمشاريع الأربعة وستطرح كشركة مساهمة عامة بأسهم مقسمة على تنظيمات المنتجين بالمشاريع القومية الأربعة.

وقال لـ (السوداني) إن من أهداف الشركة أن تتولى التأمين الزراعي كاملاً للمشاريع وممتلكات المزارعين إلى جانب العمل في السوق العام بالبرنامج التأميني كاملاً إلى جانب التأمين الطبي, مشيراً إلى أن تكوين الشركة يتم بالتنسيق مع التعاونيين, مؤكداً على أن الشركة المزمع تكوينها يبلغ رأس مالها 200 مليون المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019م المقالة القادمة بدء تخطيط جنوب الخرطوم وتخصيص( 5,454) قطعة سكنية

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