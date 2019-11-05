السيسي يشكر ترامب على تدخله في مفاوضات “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الاتصال تناول “بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين”.

وفي هذا الإطار قدم السيسي التهنئة لترامب على “جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب بما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي”.

وخلال الاتصال قدم الرئيس المصري “الشكر والتقدير لنظيره الأمريكي على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة والتي تجرى يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في واشنطن على مستوى وزراء خارجية (مصر – السودان – إثيوبيا). سبوتنيك المادة السابقة ترامب يعرب للسيسي عن تأييده التام لمحادثات حول “سد النهضة” المقالة القادمة أردوغان يساعد عمران خان للخروج من مأزق كبير

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