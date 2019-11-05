أمير قطر يشن هجوم غير مسبوق على “دول الحصار” ويكشف عن مفاجأة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولته منذ منتصف عام 2017 بـ”الحصار الجائر”.
وقال الشيخ تميم، في كلمته أمام مجلس الشورى القطري، إن “الحصار عزز صمودنا وتخطينا آثاره السلبية”، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وأضاف أن “الحصار الجائر يستمر بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الإدعاءات، مؤكدا تقدم ملحوظ في الوضع الاقتصادي رغم الحصار”.
وفأجئ أمير قطر “دول المقاطعة” قائلا” إن “العجز الكبير في موازنة العام الماضي في قطر تحول إلى فائض هذا العام، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج الغاز المسال”.
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