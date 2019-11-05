مايك بومبيو يكشف تفاصيل اتصاله بوزير الخارجية السعودي الجديد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه “يتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي”.
وكتب بومبيو في تغريدة على “تويتر”: “تحدثت مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود لأهنئه على تعيينه وزيراً للخارجية السعودية الجديدة اليوم. إنني أتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية لمواصلة البناء على الشراكة الأمريكية السعودية القوية”.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.
والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي.
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