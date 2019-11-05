- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ذكر الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيلقي اليوم الثلاثاء، كلمة واسعة أمام مجلس الشورى ستتناول سياسات البلاد الخارجية والداخلية ومواقفها من أهم القضايا الإقليمية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، بأن “الشيخ تميم سيحضر، صباح الثلاثاء، افتتاح دور الانعقاد العادي الـ48 لمجلس الشورى، وسيلقي بهذه المناسبة خطابا يستعرض فيه السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة”.
وأوضحت الوكالة أن من المنتظر أن يتناول خطاب الأمير “مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى دائما في مقدمة أولويات قطر واهتماماتها، وعددا من القضايا والأوضاع الراهنة بالمنطقة، وكذلك استعراض القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومواقف دولة قطر حيالها”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يخرج عن صمته في ظل توتر شديد بين الدوحة ودول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.