أمير قطر يخرج عن صمته في ظل توتر شديد بين الدوحة ودول الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكر الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيلقي اليوم الثلاثاء، كلمة واسعة أمام مجلس الشورى ستتناول سياسات البلاد الخارجية والداخلية ومواقفها من أهم القضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، بأن “الشيخ تميم سيحضر، صباح الثلاثاء، افتتاح دور الانعقاد العادي الـ48 لمجلس الشورى، وسيلقي بهذه المناسبة خطابا يستعرض فيه السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة”.

وأوضحت الوكالة أن من المنتظر أن يتناول خطاب الأمير “مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى دائما في مقدمة أولويات قطر واهتماماتها، وعددا من القضايا والأوضاع الراهنة بالمنطقة، وكذلك استعراض القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومواقف دولة قطر حيالها”.