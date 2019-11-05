بدء تخطيط جنوب الخرطوم وتخصيص ( 5,454) قطعة سكنية

كشفت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم عن الشروع في حل قضية تخطيط أقدم منطقة جنوبي الخرطوم.

وأعلن المدير العام والمكلف بالوزارة نصر الدين عثمان عقب اجتماعه أمس بممثلي مواطني جنوب الخرطوم عن تخطيط عدد( 5,454) قطعة سكنية لتوطين مواطني أحياء غبوش ومانديلا جنوب الخرطوم بناء على توجيهات نائب رئيس المجلس السيادي حميدتي ومتابعة عضو مجلس السيادة صديق تاور ووالي الخرطوم والذي سيصدر غداً قراراً بتكوين لجنة ديوانية لتخطيط جنوب الخرطوم.

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وأضاف عثمان بحسب صحيفة السوداني، أنه إلى جانب هذه القطع فإن الوزارة تبحث في الجيوب الخالية جنوب الخرطوم لإيجاد قطع إضافية فضلاً عن تخطيط منطقة غرب مدينة الرشيد بجبل أولياء ومنطقة الفتح بمحلية كرري لذات الغرض.

وبشر المدير العام بتوفير الخدمات كافة لمنطقة الفتح وإنشاء مدينة للحرفيين وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وعبر ممثل منطقة جنوب الخرطوم عن تقديرهم للجهود السيادية وجهود ولاية الخرطوم لاستئناف العمل في التخطيط وتجديد ترحيب المواطنين بهذه الخطوة المباركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)