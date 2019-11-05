“الجبهة الثورية”: الاتجاه لتعيين الولاة وتشكيل التشريعي تجاوز كبير لإعلان جوبا

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، إنهم لم يتلقوا ما يُفيد بأن الحكومة الانتقالية ماضية في تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة. وأكد الهادي في تصريح لمصادر، أن لديهم لجنة تنسيقية مشتركة مع الحكومة وسيتعاملون مع الحكومة في هذا الشأن، وأضاف: “لأننا وقّعنا معها اتفاقية إعلان جوبا التي ألزمتها بعدم تعيين الولاة والمجالس التشريعية قبل السلام”.
واعتبر الهادي بحسب صحيفة السوداني، أن الاتجاه لتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي يعد تجاوزاً كبيراً لإعلان جوبا، وتابع: “على العموم يجب أن لا نستبق الحوادث، ننتظر أن يصلنا الأمر عبر القنوات الرسمية، ووقتها سترون ردنا المناسب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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