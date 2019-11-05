زيارة مرتقبة لسلفاكير إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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كشفت مصادر دبلوماسية عن زيارة مرتقبة لرئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت للخرطوم خلال الساعات القادمة، في وقت أعلن فيه مستشار سلفاكير للأمن القومي توت قلواك، عن قمة ثلاثية مرتقبة تجمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت بجانب الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، للتشاور حول تنفيذ اتفاقية السلام بالجنوب.
وقال قلواك بحسب صحيفة السوداني، إن القمة الثلاثية ستناقش سير موقف إنفاذ اتفاقية الخرطوم لسلام الجنوب، مبيناً أن حكومة الجنوب ملتزمة بإنفاذ الجدول الزمني للاتفاقية خاصةً بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال هذا الشهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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