تنقلات جديدة وسط المستشارين القانونيين بالعدل

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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أصدر وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ أمس قراراً قضى بنقل “19” مستشاراً قانونياً بالوزارة.
وشمل القرار بحسب آخر لحظة، رئيس ادارة التفتيش، رئيس الادارة القانونية ولاية كسلا، مستشار عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة، رئيس الادارة القانونية بوزارة الصناعة والتجارة، مستشار عام المجلس القومي الاعلى للاستثمار، كبير مستشاري جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، كبير مستشاري المكتب التنفيذي بوزارة العدل، مستشار عام الشؤون المدنية الري.
وايضاً طال القرار، مستشار اول معتمدية اللاجئين، مستشار اول الهيئة القومية للاتصالات، مستشار ثان الادارة القانونية ولاية جنوب دارفور، مستشار ثان وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، مستشار ثالث الادارة القانونية ولاية جنوب دارفور، مستشار ثالث ادارة التشريع، مستشار عام الخطوط الجوية السودانية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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