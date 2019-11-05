حالات استغلال في صرف أدوية “الإمدادات”

كشفت جولة على صيدليات الصندوق القومي للإمدادات الطبية في السودان، عن وجود حالات استغلال لأشخاص مرضى لصرف أصناف دوائية بغرض تهريبها إلى خارج البلاد.

وعزا أصحاب الصيدليات لمصادر، الظاهرة لانخفاض أسعار أصناف كثيرة من الدواء في السودان مقابل ارتفاع أسعارها في الدول المجاورة، وأطلقوا تحذيرات من عمليات التهريب في ظل ندرة عددٍ من الأصناف، ومن صرف بعض الأدوية دون وصفات دوائية.

في السياق، أقر مدير الإمدادات الطبية المكلف عبد الرحمن الجعلي في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني، بانقطاع المحاليل الوردية من القطاع الخاص، وعزا الأمر لمديونية الإمدادات الطبية على الشركة التي تستورد منها المحاليل لكنه أكد أن الفجوة تراجعت خلال الشهرين الماضيين، بعد وصول حمولة من المحاليل إلى مخازن الإمدادات، وعزا الفجوة الدوائية إلى زيادة استهلاك المحاليل بسبب انتشار مرض الكوليرا، وأقر بتعسُّر عدد من مصانع الأدوية الوطنية لعدة أسباب منها شح النقد الأجنبي.

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وأكد الجعلي وفرة الأدوية المنقذة للحياة بنسبة 95%، وقطع بعدم إمكانية الوصول لوفرة بنسبة 100%، وأعلن افتتاح 3 صيدليات جديدة بولاية الخرطوم تابعة للإمدادات الطبية بكل من مستشفى السلاح الطبي والشهداء والكلاكلة غداً من ضمن 70 صيدلية مخطط لها، وقال إن الصيدليات مدعومة من الدولة وتوفر الدواء للمرضى بنسب منخفضة تصل إلى 37% مقارنة بالقطاع الخاص، وشدد على أن الصندوق ملتزم بتوفير 435 صنفاً دوائياً، وكشف عن اتفاق مع دول الأردن ومصر وتركيا لتوفير الأصناف الدوائية المعدومة للمرضى خلال 72 ساعة بعد التبليغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)