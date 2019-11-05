لجنة التحقيق في فض الاعتصام تستعين بالصور والفيديوهات

قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض “الاعتصام”، نبيل أديب، إن الصور والفيديوهات مقبولة قانوناً بعد فرزها ووزنها وتقييمها، والتأكد التام بأنه لم يُعبث بها، مشيراً إلى أن اللجنة ستستمع لكل البينات المتاحة بالنظر لكل الوثائق الموجودة مكتوبة ومرئية ومسموعة.

وأضاف بحسب صحيفة السوداني، أنه لم تواجههم حتى الآن في عملهم أي عقبات أو عرقلة إلا العقبات في الإمكانيات، وأنهم لم يستلموا المطلوبات التي تساعد في عملهم، وذكر أنهم الآن في مرحلة الحصول على الدعم “اللوجستي” الذي يمكّن اللجنة من الشروع في سماع البينات.

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ونوه إلى أنهم يحتاجون إلى عدد من المطلوبات جار إعدادها، وتابع: “نحن نلجأ أولاً للحكومة التي تعهدت بأنها ستوفر هذا الدعم دون أن تتدخل في قرار اللجنة”.

في السياق، كشفت أديب عن اتجاه اللجنة لإنشاء مكتب بالخرطوم لتلقي دعاوى المواطنين، وقال إنهُ سيُعلن عن مكان المكتب الخاص بتلقي الدعاوى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة شرعت في ترتيب أعمالها، مؤكداً الحفاظ على سرية التحقيقات والمعلومات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)