مقتل مواطن بعد صلاة المغرب وإستجواب المتهمين

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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عقدت محكمة الجنايات بالحاج يوسف جلسة لسماع إفادات المتهمين الثلاثة الذين يواجهون الإتهام بقتل المواطن محمد أحمد البشير بعد صلاة المغرب في رمضان ، وذلك على أثر خلاف بسبب أبقار المجني عليه .
وكان المجني عليه يجلس أمام منزله مع أبنائه بعد إفطار رمضان وتهجم المتهمون عليه وسددت له طعنات تسببت في وفاته .
وكانت شرطة الحاج يوسف قد ألقت القبض على المتهمين ، وبعد إكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة ليقوم الأستاذ صديق كدودة وربيع سيد حمد بتمثيل قضية الإتهام .
وبعد سماع المحكمة لإفادات المتحري الذي قدم مستندات الإتهام وأورنيك 8 وقرار التشريح وبعدها استمعت المحكمة لإفادات عدد من شهود الإتهام .
وفي جلسة الأمس أقر المتهم الأول بطعن المرحوم وطعن إبنه بينما أنكر المتهم الثاني والثالث إشتراكهم في قتل المرحوم ، وخط دفاعهم الإنكار التام لتحديد المحكمة جلسة 12/11/2019م لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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